Kermis Ginneken: ‘We willen niet dat mensen zich weer bedreigd voelen door jongeren’

Voormalig eigenaar camping Fort Oranje Cees Engel overleden

Cees Engel, voormalig eigenaar van de omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Jeroen Pols, de voormalig juridisch adviseur van Engel. Het is niet bekend waar Engel aan is overleden.

15 augustus