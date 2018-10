Kermis Breda: ‘Kotsende mensen zijn geen reclame voor je rit’

Vijfentwintig meter de lucht in, vijftig meter de lucht in, draaiend, spinnend, vooruit, achteruit, van tergend langzaam tot duizel wekkende snelheden omhoog of omlaag. De ‘grootvermaak’ attracties op de kermis zijn ogen niet voor iedereen even aantrekkelijk. De thrillseekers en g-krachtliefhebbers kunnen er echter geen genoeg van krijgen.

Het is het eerste seizoen dat de Reactor op de Nederlandse kermis te vinden is. ,,Er zijn er slechts vier van gemaakt, in Nederland heb ik de enige”, zegt Moonen. Dankzij zijn unieke wagen is hij een graag geziene gast op de kermis.

Volledig scherm Najaarskermis Breda 2018 © Martijn Schraven

,,Voordat je een attractie koopt, ga je eerst kijken. Een van de dingen die je daarbij doet, is even een rondje er omheen lopen. Als ik dan overal braaksel zie liggen, is dat geen goed teken.” Mensen die overgeven zijn slechte reclame, vandaar dat er geen exploitant is die er prat op zal gaan dat zijn attractie alleen voor mensen met een betonnen maag geschikt is.

Volgens de medewerker achter de Booster MaXXX, de grootste en hoogste blikvanger op de Bredase kermis, valt het reuze mee met het aantal brakers. ,,Hooguit twee of drie keer gebeurd, de afgelopen week”, zegt hij. Het toeval wil echter wel dat er net iemand vanuit de booster rechtsreeks met een krijtwit gezicht achter de naastgelegen snoepkraam verdwijnt.

Ook bij de Spinning Coaster achtbaan geeft de kaartverkoopster aan dat het met misselijk worden wel mee valt. ,,De Hullie Gullie maakt je eerder draaierig” meent ze.

Voor degenen die liever met beide benen op de grond blijven en zich liever amuseren met de hijskraantjes of coinpushers, is deze zondag de laatste dag van het jaar om de verzamelde punten in te wisselen voor een mooie knuffel of glazenset. De Bredase najaarskermis is - in elk geval voor wat betreft Brabant - de laatste van het jaar.

Hierna zijn er nog enkele in Limburg en een paar elders in het land. Voor veel exploitanten start nu het winterseizoen waarin de attracties voorzien kunnen worden van een nieuwe verflaag, of waarin ze, zoals Moonen bijvoorbeeld, met een snackwagen de winter- en kerstmarkten af gaan.