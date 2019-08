Kerk, museum of horeca: interesse genoeg in Grand Theatre maar een nieuwe invulling is er nog niet

“Er zijn mensen geweest met winkel- en horecaconcepten en ook iemand die er een museale invulling aan wil geven. En er lopen nog diverse gesprekken. Maar zoiets regel je niet in een maand. Er moet een goed bedrijfsplan liggen dat levensvatbaar is. En het moet ook passen bij het gebouw”, aldus Ouborg.



Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de geluidsbelasting van het gebouw. Eerder zei Ouborg daar over: ,,Er kunnen geen discofeesten of live-optredens gehouden worden. Verder is er veel mogelijk, zoals horeca in combinatie met andere functies.”



Tot begin dit jaar heeft ruim drie jaar de Grand Theatre Boekhandel & Lunchroom in het pand gezeten, die ook veel culturele activiteiten hield. De boekhandel stopte er in februari mee omdat de zaak onrendabel was en omdat de winkeleigenaar het niet eens kon worden met Ouborg over de kosten van het gebouw.