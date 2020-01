Keiharde realiteit: de topsporthal van Breda zal altijd geld kosten

Restaurant Vandaag geeft overgeble­ven gerechten mee aan klanten

17:16 BREDA - In plaats van eten weg te gooien aan het einde van de avond, gaat restaurant Vandaag de overgebleven gerechten in een speciale koelkast bewaren. Een dag later kunnen klanten na afloop van hun etentje maximaal twee bakjes uit die koelkast mee nemen.