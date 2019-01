Kees Kroket komt terug in Breda met ‘automatiek 2.0'

Kees Kroket gaat naar het pand aan de Houtmarkt waar tot voor kort broodjeszaak Subway was gevestigd. Subway is 150 meter verderop verhuisd naar de Karnemelkstraat. “We gaan eerst verbouwen, want we willen de gevel open maken, zodat het weer een laagdrempelige zaak wordt. Rechts komt de automatiek, links de balie, want het blijft wel het vertrouwde concept met lage prijzen en snelle service,” zegt eigenaar Piet van Moorsel.

Kees Kroket-snackkaart

Kees Kroket houdt dan wel het vertrouwde karakter, maar innovaties zijn er ook. “Op de nieuwe plek zijn minder passanten, dus we moeten extra ons best doen mensen te trekken. Er komen nu enkele rijen in de automatiek waar je ook cashloos kunt betalen en ik overweeg een Kees Kroket-snackkaart in te voeren voor vaste klanten. Het wordt, zeg maar, een automatiek 2.0,” aldus Van Moorsel.

Emile Ratelband

In de Houtmarktpassage heeft sinds 1984 een automatiek gezeten. Eerst was dat de Haphoek (een keten van zakenman/zelfverklaard bewustzijnsverruimer Emile Ratelband). Rond de eeuwwisseling kwam Kees Kroket er in. In Breda is zaak overigens nooit van een ‘Kees’ geweest, zegt Piet van Moorsel, die zelf zestien jaar eigenaar is. “Kees Kroket komt van oorsprong uit Den Bosch, waar het nog steeds een begrip is. Vervolgens is het verkocht aan een ondernemer die er een keten van wilde maken en toen ook in Breda begon. Maar dat is verder niet van de grond gekomen. Nu zijn er in Nederland vijf zaken met de naam Kees Kroket met zelfstandige eigenaren die onderling geen connectie hebben.”