Kees Jan de Vet is 1000 dagen dijkgraaf: ‘Drinkwater sproeien op een sportveld... Is dat niet een beetje uit de tijd?’

Toen hij in 2017 aantrad liet hij zich al ontvallen dat een permanente vorm van ongeduld hem niet vreemd was. En ondanks drie kurkdroge, bloedhete jaren kan De Vet het gevoel niet onderdrukken dat er niet genoeg wordt gedaan om de klimaatproblemen aan te pakken, waarmee ook West-Brabant kampt.

Sportvelden besproeien met water

Als dijkgraaf komt De Vet nog eens ergens. En wat hij dan ziet stemt hem niet altijd vrolijk. ,,Vorige week was ik op de Brabantse Wal, bij de Groote Meer. Daar is veel geld ingestoken, maar het staat kurkdroog. Daarna een bezoek aan De Pannenhoef bij Zundert. Ook daar staan de vennen droog. Bij Fijnaart sprak ik landbouwers van moderne akkerbouwbedrijven. Ze zien dat droogte een permanent vraagstuk is geworden. Het is het hele jaar door droog. Al jaren achter elkaar. Ze maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van water. Tegelijkertijd zie ik nu nog dat sportvelden worden besproeid met drinkwater. Is dat niet een beetje uit de tijd? Willen we dan zo graag voetballen op een groen grasveld? Of mag het er ook wat Italiaanser uitzien?’’

Harde actie

Het zijn watervraagstukken waar De Vet zich zorgen over maakt. Bij zijn aantreden was het hem al opgevallen dat er veel ambitie is om het klimaat te verbeteren, maar dat dit niet per se leidt tot harde actie. Eigenlijk is die situatie niet heel erg veranderd. Daarom heeft de dijkgraaf een soort manifest opgesteld, een wake up-call om andere bestuurders te wijzen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Quote Het is nog te veel ieder voor zich. Kees Jan de Vet, Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta Want daar schort het toch een beetje aan, zegt De Vet. Individuele wethouders, directeuren van waterbedrijven, gedeputeerden van de provincie, vertegenwoordigers van landbouworganisaties… Ze zijn zich volgens de dijkgraaf allemaal scherp bewust van de impact van droogte en hitte. Maar daar blijft het een beetje bij. De samenwerking heeft een impuls nodig. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor zijn eigen domein. De krachten moeten worden gebundeld, vindt De Vet: ,,Het bestaande systeem stimuleert bestuurlijke luiheid. We worden niet genoeg geprikkeld om te investeren in de nieuwe tijd waarin we leven.’’

Hij pleit daarom voor een Netwerk Water & Klimaat. Al is het alleen maar om de contacten te verbeteren: ,,Nu zie ik de directeur van BrabantWater misschien twee keer per jaar, op een receptie. Dat is veel te vrijblijvend. Terwijl we samen zo veel problemen kunnen oplossen. Maar het is nog te veel ieder voor zich.’’

Prijs van water

Er mogen best wat harde noten worden gekraakt, vindt De Vet: ,,Iedereen mag zijn eigen zwembad hebben. Maar mogen we het dan ook eens over de prijs van water hebben? En op dit moment gaat alle BTW die op drinkwater wordt geheven naar het Rijk. Het zou mooi zijn als wij daar een deel van zouden krijgen om regionaal te investeren in de aanpak van droogte.’’

Waterbekken bij Brabantse Wal

Uiteindelijk gaat het altijd om geld. En investeringen in droogte en klimaat kosten héél veel geld. Jammer dan, maar er moet veel meergebeuren, zegt De Vet. ,,Want nu stroomt het water van de Brabantse Wal zo de Westerschelde in. Waarom leggen we daar geen waterbekken aan, zoals in de Biesbosch?’’

Schoon de Westerschelde in

De Vet steekt ook de hand in de eigen waterschapsboezem: ,,We hebben de afgelopen jaren 1 miljard euro geïnvesteerd in het zuiveren van rioolwater dat we nu schoon in Westerschelde of Hollands Diep pompen. Waarom kunnen we een deel van dat water bijvoorbeeld niet gebruiken voor de bomenteelt in Zundert?’’

Quote Na drie droge seizoenen kan ik toch niet wegkijken? Kees Jan de Vet, Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta

Een ding is zeker, De Vet kan de problemen niet in zijn eentje oplossen. Dat heeft hij in de afgelopen duizend dagen wel geleerd. Daarom zijn pleidooi voor meer samenwerking. ,,En ja, dan heb je het al snel over miljoeneninvesteringen die anderen moeten doen’’, weet de dijkgraaf. ,,Maar als we nu niet gaan praten over de manier waarop we de problemen gaan aanpakken, dan zit ik over duizend dagen wéér dit verhaal te vertellen. Na drie droge seizoenen kan ik toch niet wegkijken? Dan zou ik mijn verantwoordelijkheid niet serieus nemen. Dus ik blijf gewoon doordrammen. Gelukkig zie ik steeds meer medestrijders die ook constateren: ‘Dit is het moment voor grotere stappen’.’’