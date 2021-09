KBO Brabant hekelt pensioenbeleid, ‘sluipmoordenaars tasten koopkracht ouderen aan’

Fransman (20) onder invloed van drugs van de A16 geplukt

19 september BREDA - Een 20-jarige automobilist uit Frankrijk is in nacht van zaterdag op zondag onder invloed van drugs van de A16 ter hoogte van Breda geplukt. Hij dacht naar eigen zeggen ‘onder invloed te mogen autorijden in Nederland’. Dat meldt de politie.