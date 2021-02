Katholieken haalden de ziel uit het carnaval

Highstreet heropent als discotheek én evenemen­ten­lo­ca­tie voor 2000 mensen: ‘De zaak moet weer bruisen’

11 februari HOOGSTRATEN - Discotheken zijn een uitstervend ras te noemen, maar dankzij een privé-investeerder krijgt Highstreet een tweede - of is het ondertussen derde of vierde? - leven. De zaak wordt binnenin volledig verbouwd. Inboedelverkoop van het failliete bedrijf of niet.