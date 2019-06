Kat van Bredase Danielle loopt dagen met kogel in lijf: ‘Wie zoiets doet is ziek in zijn hoofd’

BREDA - Kitty, de kat van Danielle de Graauw, loopt sinds zaterdag met een kogeltje in haar lijf. Die avond is ze in de Bredase wijk de Heuvel beschoten. “Wie verzint nu zoiets..?”

Kitty is bijna drie jaar oud. In huize De Graauw is zij niet de enige, ook Baby en Bolleke lopen er rond. “Sinds zaterdagavond merken we aan Baby dat ze voelt dat er iets niet goed is met Kitty. Want hij wil niet naar buiten, maar zoveel mogelijk bij Kitty blijven.”

Bloedstip

De Graauw ontdekte aan het begin van de avond een bloedstip pal boven de rechterpoot van haar kat. “Ik dacht, dat kan geen beet van een hond zijn, want dan zitten er scheurtjes in haar huid. Bij Kitty is het echt een rond gaatje. Ze kon moeilijk op haar pootje staan. Ik ben meteen naar de dienstdoende dierenarts gegaan.”

Een operatie was niet meteen mogelijk in het weekend. De kat kreeg antibiotica en pijnstillers. “Ik heb haar ‘s avonds in een mand in het hondenhok gelegd en toen ik de volgende ochtend beneden kwam zag ik dat ze nog leefde. Dat betekende dat gelukkig haar organen niet zijn geraakt. De hele zondag heeft ze vervolgens geslapen.”

Kogel in lijf

Maandagochtend ging ze naar haar eigen dierenarts waar een foto uitsluitsel gaf: er zit een kogeltje in het lijfje van de witte kat. Dinsdagochtend volgt een operatie en wordt het kogeltje eruit gehaald. “Dat gebeurt onder volledige narcose. De dierenarts heeft gezegd dat als ze nu niet wordt geopereerd ze daar later misschien heel veel last van gaat krijgen. En om dan nog te opereren is een stuk moeilijker, want dan zit het kogeltje waarschijnlijk helemaal ingekapseld.”

En dus tast De Graauw in de buidel. “De operatie kost me 250 euro. En daar komen de twee bezoekjes aan de dierenarts van meer dan 100 euro elk nog bij”, klinkt het sip. Maar ze heeft het er graag voor over. “Het is zo’n schatje. Mij is verteld dat Kitty na de operatie zo’n twee weken nodig heeft om te herstellen. Gelukkig eet en drinkt ze nu goed. Maar naar buiten mag ze niet. En dat is natuurlijk wel jammer met die hitte.”

Wie doet zoiets?

Wie er op haar Kitty heeft geschoten? Ze weet het niet. “Maar diegene die dit doet is echt ziek in zijn hoofd. Ik kan begrip opbrengen voor mensen die niet van katten houden. Prima. Maar op een kat gaan schieten? Dat gaat echt te ver. Te debiel voor woorden.”