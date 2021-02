Kastelein Parkzicht slaapt niet van dreigende ontruiming: ‘Ik wil biertjes tappen, niet het mes op de keel’

Directeur Breepark: ‘We hebben hier de ruimte en dat is nodig om een top-vaccinatie­lo­ca­tie te zijn’

17:03 BREDA - GGD West-Brabant gaat een samenwerking aan met evenementenpark Breepark in Breda voor de inrichting van een XL-vaccinatielocatie. Om zodoende de snelheid van het vaccineren in Breda en in de regio een ‘stevige boost’ te geven. Directeur Henry Martens van Breepark: ,,We hebben hier de ruimte en dat is wat je nodig hebt om een top-vaccinatielocatie te zijn.”