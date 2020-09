Kastelein in Breda woont zonder pensioen weer bij zijn moeder: ‘Slechts bij drie klanten vonden ze cocaïne’

Zwijgen van verdachten viervoudi­ge moord Enschede irriteert nabestaan­den; ook drie West-Brabanders voor de rechter

15 september ALMELO - De drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede zwijgen in alle toonaarden. Dat bleek bij de rechtbank in Almelo. Het blijft daarom gissen waarom vader Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) op 13 november 2018 vier mannen hebben doodgeschoten in een growshop. De grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis ging vandaag van start. In totaal verschijnen er zes verdachten voor de rechter in Almelo, van wie er drie uit West-Brabant komen.