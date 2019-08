Kasteel van Breda op de schop, noodbarakken op terrein

Amphia Ziekenhuis krijgt nieuw monument voor tien omgekomen kinderen

7:00 BREDA - Hij kan amper meer lopen in het deel van zijn atelier waar de ovens staan; de vijftien elementen van het beeld ‘Weerslag’ nemen een flink deel van de vloer in beslag. Maar Michel Kuipers hinktstapt er tevreden rond, want hij is blij met het resultaat van de monumentale opdracht. ,,Ik ben vooral tevreden dat de inhoud een belangrijke rol speelt in dit werk”, aldus de 70-jarige keramist.