Kartrekkers Kunsthal dreigen vertrouwen te verliezen in gemeente Breda

Geluksvogels Kiki won een jaar lang gratis boodschap­pen: ‘We haalden niet opeens A-merken’

Wie meedoet aan een loterij of winactie weet dat de kans om te winnen klein is, maar toch zijn er altijd mensen die er met een prijs vandoor gaan. Hoe voelt het om te winnen, wat is de keerzijde en hoe besteden de geluksvogels hun prijs? Deze keer: Kiki Hermus (39), die een jaar lang gratis boodschappen, ter waarde van 5000 euro won.

21 december