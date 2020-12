Karolien uit Breda schreef managementboek: Leiderschap met zachte stem: een trap tegen de prullenbak is niet nodig

Meer introverte leiders in een wereld waar extraversie heerst. Over hoe heilzaam dat is, schreef de Mierlose Karolien Koolhof een boek

Bij een sollicitatie naar een leidinggevende functie (ze was toen nog werkzaam in de journalistiek) werd haar gevraagd of ze weleens tegen een prullenbak had geschopt, ,,Want een leider moet ook af en toe zijn woede kunnen uiten”. Karolien Koolhof (34, geboren en getogen in Mierlo, woonachtig in Breda) noemt het voorbeeld in de inleiding van haar boek ‘Introvert Leiderschap’ omdat het veelzeggend is. Het geeft aan hoe vanzelfsprekend extraversie de norm is als het gaat over leiderschap.

Quote Er is iets mis met mij, dacht ik. En dat moet gefixt worden. Karolien Koolhof

En dan ben je dus wel mooi in de aap gelogeerd als je niet extravert maar juist introvert bent, en als je je wel wilt ontwikkelen als leidinggevende. Karolien Koolhof weet er alles van. Die baan -met het schoppen tegen de prullenbak- ging bijvoorbeeld aan haar neus voorbij. Er is iets mis met mij, dacht ze. Vroeger op school was immers al gezegd dat ze zich te makkelijk liet ondersneeuwen. Er was iets mis en dat moest gefixt worden. ,,Ik dacht dat ik moest leren te voldoen aan extraverte verwachtingen", zegt ze. Ze wilde assertiever worden en leren om op de voorgrond te treden.

‘Ik ben genoeg’

Maar van de coach bij wie ze terechtkwam leerde ze iets heel anders. Namelijk om haarzelf te accepteren en waarderen. Ja, ze was introvert, en wat dan nog? ‘Ik ben genoeg', liet de coach haar op een papier schrijven. Op dat papier moest ze gaan staan. En het werd een moment van zelfinzicht dat ze nooit meer vergeet. ,,Introversie is niet iets wat overgaat", weet Koolhof nu, ,,het is aangeboren en zelfs aantoonbaar op hersenscans. Zelfs al zou je het willen, je kan er dus niks tegen doen".

De match tussen inttovert en extravert

Maar wat wel kan: introversie zien als kracht. Ook in leidinggevende functies. Want hoe mooi is de match tussen de introverte leider die goed is in één op één gesprekken, die eerst denkt en dan spreekt, die een stapje terug zet om het geheel te overzien, die niet domineert maar participeert en die analytisch en strategisch sterk is. Met daarnaast de extraverte leider die knopen doorhakt en op momenten dat het nodig is snel op het podium springt.

Quote De inzichten die ik opdeed gun ik eigenlijk iedereen”

Karolien Koolhof is er van overtuigd ,,dat er nog heel veel mensen zijn die niet weten wat introversie is en dat ze het zelf ook zijn”. Voor hen schreef ze dit boek. En voor al die mensen die -zoals zij dat ook deed- hun introversie proberen weg te stoppen.

,,De inzichten die ik opdeed gun ik eigenlijk iedereen", schijft Koolhof in de inleiding van haar boek. ,,Daarom besloot ik dit boek te schrijven. Het laat zien hoe introvert leiderschap eruit ziet en hoe inspirerend dat kan zijn. (...) ik hoop dat het introverten inspireert om zichzelf niet af te schrijven als toekomstige leider, maar zichzelf juist te gaan zien als een toekomstige aanwinst voor ieder bedrijf.”

400 enquetes, 30 gespreken

Karolien Koolhof ondervroeg online 400 introverte leiders wereldwijd. Met dertig had ze gesprekken. De resultaten van haar onderzoek en de gesprekken zijn in het boek te lezen. Ook haar eigen persoonlijke zoektocht beschrijft ze. Omdat ze hoopt dat lezers zich daarin herkennen en er iets aan hebben. Koolhof heeft inmiddels in Breda een eigen coachingbedrijf Quiet Quality. Introvert Leiderschap is te koop (24,99 euro) via managementboek.nl.

Begin volgend jaar verschijnt de Engelse versie. Die zal te koop zijn bij Amazon.