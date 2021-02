Karlijn (47) is op wintersport, gewoon in Breda

Wachten voor verkeers­licht in Breda kan leuker: speel ‘stoplicht-pong’

10:00 BREDA - Na regen, wind en sneeuw is de grootste ergernis voor fietsers en voetgangers in Breda waarschijnlijk de lange wachttijd bij verkeerslichten. Studenten van de Breda University of applied sciences (BUas) hebben een oplossing: laat fietsers of voetgangers even een spelletje doen, zoals ‘stoplicht-pong’.