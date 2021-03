‘Karikatuur van sociale stelsel’: in de bijstand mag je maximaal 100 euro per maand aan giften ontvangen

Dak- en thuislozen derde week maart naar tijdelijke onderkomen aan de Riethil

4 maart BREDA - De dak- en thuislozen in Breda die worden opgevangen in de Doorstroomvoorziening (DSV) aan de Slingerweg verhuizen in de derde week van maart naar het tijdelijke onderkomen aan de Riethil 12, in een gebouw van Atea. De Doorstroomvoorziening wordt gesloopt en krijgt een nieuw gebouw, de eerste paal zal naar verwachting na de zomer de grond in gaan.