Karel schonk harp van zijn overleden vrouw aan orkest: ‘Via de harp leven de de herinneringen voort’

In zijn Bredase appartement schuift Karel Brevet een tijdschrift naar voren van philharmonie zuidnederland. Hij wijst op een artikel. Hij wordt erin geciteerd: ,,Mijn vrouw was haar hele leven lang een groot muziekliefhebster. Het eerste wat ze deed als ze ‘s ochtends opstond was Radio 4 aanzetten en die ging ‘s avonds pas laat uit.”

Zo was het, knikt Brevet. De 53 jaar dat hij en zijn vrouw Lya bij elkaar waren, vulde hun huis zich met klassieke muziek. Voor hij haar had ontmoet, luisterde Brevet ook wel eens naar concerten. ,,Maar mijn vrouw heeft me er echt vertrouwd mee gemaakt.”

Concertbezoek

Samen bezochten ze graag en vaak de concertzaal. Aanvankelijk, toen Brevet nog werkte in Rotterdam, reisde zij tegen de avond af naar de Maasstad om hem van zijn werk op te pikken. ,,Samen gingen we naar de Doelen.”

Na zijn pensionering werden muziekpodia dichter bij huis bezocht: ,,In het zuiden van Nederland.” Zo raakte het echtpaar vertrouwd met philharmonie zuidnederland. Een orkest dat ze zeer waardeerden.

Het was de liefde voor de muziek en voor zijn echtgenote, die Brevet na haar overlijden, nu drie jaar geleden, aan het denken zette. Hij wilde iets betekenen voor philharmonie zuidnederland. Natuurlijk had hij gewoon een bedrag kunnen schenken. Maar een instrument: ,,Is toch net iets bijzonderder.”

Harp

Het orkest en Brevet kwamen met elkaar in contact. Zelf stond hem op dat moment nog niet voor ogen, welk instrument hij philharmonie zuidnederland wilde schenken. Het was het orkest dat aangaf behoefte te hebben aan een nieuwe harp. Tot grote vreugde van harpiste Marieke Schoenmakers van het orkest.

Volledig scherm Harpiste Marieke Schoenmakers © philharmonie zuidnederland Zij vertelt dat er al langer behoefte was aan een nieuwe harp. ,,Maar het is een kostbaar instrument. Het zomaar bestellen zou een enorme claim leggen op het budget van het orkest.”

Warme klank

Het instrument werd in de zomer van 2017 besteld bij Klaus Horngacher in Duitsland. ,,Zij hebben hem vrijwel volledig met de hand gemaakt”, zegt Schoenmakers. En dan ook nog eens op zo’n manier dat hij past bij de wensen van de harpiste. ,,Niet te zwaar te bespelen en met een heldere en toch warme klank.”

Deze zomer was de harp af. Schoenmakers is hem op dit moment thuis in Eindhoven aan het inspelen. En? ,,Geweldig”, zegt ze. ,,Het is precies het instrument zoals ik had gehoopt. Een harp kan delen hebben die geweldig en die minder mooi klinken. Maar dit instrument heeft over de hele linie een prachtige klank.”

Debuut

Op 22 februari debuteert de harp in het orkest. In het Chassé Theater in Breda wordt hij met het Harpconcert in D van Joseph Haydn officieel in gebruik genomen.

Het is dan voor het eerst dat Brevet het instrument zal zien en horen. Een bijzonder moment, vermoedt hij. Voor hem, maar zeker ook voor een groep van zo’n twaalf vertrouwde vrienden die hij speciaal voor de gelegenheid meeneemt naar het Bredase theater.

Vrienden die, net als hij, op het moment dat Schoenmakers haar vingers voor de eerste keer aan de snaren zet, aan Lya zullen denken. Dat is de schoonheid van de gift. Via de harp blijft de herinnering aan zijn vrouw voortleven.