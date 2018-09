Kardinaal haalt uit naar Bredanaar Klaas Dijkhoff: 'Een kleinzielige hyperindividualist'

Eijk zegt zich te storen aan mensen die vinden dat religie in de openbare ruimte niet meer zichtbaar moet zijn. Die geluiden zijn vooral over de islam te horen, maar ook over de katholieke kerk. De bisschop bekritiseert in het vraaggesprek VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, die op een partijcongres zei dat de kerken een toontje lager moeten zingen. Eijk vindt dat 'kleinzielig' en zegt dat een 'hyperindividualist' als Dijkhoff meer oog zou moeten hebben voor de sociale functie van kerken. ,,De meeste vrijwilligers komen uit kerkelijke hoek. Dat is de participatiesamenleving die de overheid zo graag wil."



De bisschop zegt dat het 'hyperindividualisme' sinds de jaren zeventig de hoofdoorzaak is van het leeglopen van de katholieke kerk. Het seksueel misbruik, waardoor de kerk in de VS weer in opspraak raakte, heeft volgens hem niet geleid tot veel opzeggingen.