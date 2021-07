Karaoke voor daklozen, beats produceren met jongeren met een beperking en salsa met ouderen: Music Moves verbindt Bredanaars

BREDA - De evenementenbranche leeft weer op, de samenleving kan weer ademhalen. Na ruim een jaar waarin niks kon, maken we ons weer op voor festivals, etentjes en bezoekjes aan theater en café. Helaas zijn er mensen aan wie de leuke feestjes meestal voorbij gaan. Door een beperking, omdat ze dakloos zijn of omdat ze weinig anderen kennen om dingen mee te beleven. Music Moves doet daar wat aan op lokaal niveau. Zaterdag presenteerde het zich in Breda.

Met een silent disco op STEK en door een muzikale bakfiets in het centrum trok Music Moves belangstellenden. Marissa van Beurden van de organisatie legde op STEK uit wat Breda kan verwachten: ,,Music Moves biedt jongvolwassenen een training aan om zelf kleinschalige evenementen te organiseren. In Breda werken we samen met BUas, Radio Pannekoek op STEK en Bo Diversity, dat zich inzet voor inclusiviteit. We hopen zo’n honderd Bredanaars aan te trekken die de training willen volgen.’’

De trainingen zijn gratis en zijn vier keer vier uur. Ze worden gegeven door ondernemers en experts in de muziekindustrie. Van Beurden: ,,De deelnemers krijgen les in persoonlijk leiderschap, sociaal ondernemerschap, event management, sponsoring en omgaan met doelgroepen. Uiteindelijk hebben ze genoeg bagage om in Breda evenementjes op te zetten. Dat worden er tussen de dertig en vijftig, en ze vinden op 21 oktober plaats. Honderden studenten van BUas zetten zich daarbij in als vrijwilliger. Voor de uitvoering gaan we op zoek naar heel diverse plekken in de stad.’’

Samenleving weer open

Bij de evenementen moet je denken aan karaoke voor daklozen, beats produceren met jongeren met een beperking, salsa met ouderen of deejay-workshops met nieuwe Nederlanders. Kortom: mensen die niet echt profiteren van het feit dat de samenleving na corona weer open gaat.

,,Wie tussen de 18 en 27 jaar is, kan zich opgeven’’, besluit Van Beurden. ,,De inschrijving is sinds vorige week open en we hebben al tien geïnteresseerden uit Breda. Dat moeten er dus honderd worden. Er hebben zich ook al een flink aantal inspirators en artiesten aan Music Moves verbonden. Zoals de rapper Zeno, in Breda welbekend. Maar ook bestaande evenementen en de bekende poppodia ondersteunen ons initiatief.’’ Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via www.music-moves.nl.breda.