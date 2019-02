Karakteristieke lichtkrant verdwenen van gevel Chassé Theater

Sterker: sinds gisteren is de plek waar de lichtkranten zich bevonden gewit. Alleen als je goed kijkt, zie je kleurverschil. ,,Ze zijn inderdaad echt weg. Het was een verouderd systeem en had veel storingen. De software erachter krijgt geen updates meer en het was kostbaar om dit telkens te verhelpen, dus we hebben besloten het weg te halen", legt Amke Bogers van theater uit. Of er een andersoortig informatievoorziening voor in de plaats komt is nog niet bekend.