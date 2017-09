Kapster Isabel laat de wereld versteld staan van haar kleuren

Isabel (30) doet mee in de categorie creative hair color-artist, de andere twee zijn new talent en partner, waarbij het gaat om opleiders en trainers. Dat ze de Nederlandse wedstrijd gewonnen heeft, vindt ze al geweldig. “Ik deed voor het eerst mee, mijn vriend Jeffrey en ik gebruiken Goldwell-artikelen nog niet zo lang en dat is een voorwaarde om mee te mogen doen. Dat is ook een verschil met de Coiffure Awards, die wedstrijden staan open voor iedereen. Daar heb ik ook al een aantal keer aan meegedaan.”

Dat was zonder resultaat, deze keer was het meteen raak, van de zeker 150 inzenders was Isabel de beste. Deelnemers kregen instructies over de gewenste kapsellijnen en kleuren en moesten daarmee aan het werk. “De kunst was om het niet exact na te maken, maar om een nieuwe, persoonlijke invulling te bedenken.” Van het eindresultaat moesten ze foto’s maken en opsturen met de uitleg over hoe ze te werk waren gegaan.

Driedaags evenement

“In Barcelona gaat het er anders aan toe. Dat is een groot, driedaags evenement. We komen op vrijdag aan. Op zaterdag moeten we de hele dag oefenen en op zondagmorgen krijgen we drie uur de tijd om wat we eerder ingezonden hebben nu live te creëren. En te bewijzen dat we onze inzending niet gefotoshopt hebben, dat we de goede techniek gebruiken en de juiste productkennis hebben.”

Bijkomende ‘hindernis’ is dat niet alleen de jury rondloopt en de deelnemers op de vingers kijkt, ook de vele bezoekers aan het evenement. “Ik hoop dat ik alleen in het begin een beetje zenuwachtig ben en dat ik daarna opga in mijn werk”, aldus Isabel. “Ik wil vooral genieten van zoveel creatievelingen om me heen, daar leer ik van. Maar ik hoop ook zo hoog mogelijk te eindigen.”

Kunstenares

In hun kapsalon Hier en Dhaar in de Reigerstraat ontvangen Isabel en Jeffrey allerlei mensen. Vrouwen en mannen, jong en oud, met alledaagse en extravagante kapsels. Ze voelt zich daar erg goed bij. Net als bij de deelname aan wedstrijden: “Ik houd ervan om mezelf uit te dagen, om altijd weer creatief bezig te zijn.” Ze is misschien wel meer een kunstenares dan een ambachtsvrouw. “Het is absoluut een artistiek vak, waar zo veel uit te halen valt, je hoeft nooit stil te staan.”

Stel nou dat ze straks tijdens het slotgala in Barcelona te horen krijgt dat zij de número uno is onder de color-artists, dan gaat er vast een wereld voor haar open. “De hoofdprijs is dat jouw creatie bij de volgende editie als uitgangspunt gebruikt wordt. En je komt in alle internationale kappersbladen.”

Wat we bedoelen: als ze de ganse wereld versteld doet staan van haar kleuren en articiteit, dan lonkt wellicht de modewereld of een ander glamoureus bestaan.

Basis

Ze lacht die suggestie weg. “De kapsalon is en blijft mijn ding. Maar ik vind het erg leuk om mijn visie en creativiteit over te brengen op anderen. En wil er graag dingen naast doen. Zoals misschien mee mogen werken aan de Fashionweek van Goldwell. Maar onze zaak blijft de basis. Ik wilde als kind al kapster worden, dat is altijd mijn passie geweest. Jeffrey is wat dat betreft hetzelfde, daardoor maken we elkaar alleen maar sterker en beter. En ik heb altijd wat met kleuren gehad, op de middelbare school al. Ik heb inmiddels alle haarkleuren gedragen, maar kom meestal weer terug bij roze en oranje.”

Zondag 8 oktober is de grote dag. Er zijn dus drie categorieën, met ieder twee prijzen. De juryprijs én de publieksprijs. Voor die laatste kan al online gestemd worden. Stel dat Isabel wint. Wat gaat ze dan doen, hélemaal uit haar dak? “Wat de uitslag ook is, we hebben er alvast een lekker weekje vakantie aan vastgeknoopt.”

www.stylists-favorite.com