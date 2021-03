Kapster Heidi vlecht nu beton: ‘Ik meet, ik zaag...man dat geeft zoveel voldoening!’

videoBREDA - Als je niet de schaar in het haar van je klanten kunt zetten, dan zet je maar de boor in de muren van je nieuwe pand. Heidi Mulder, eigenaresse van kapsalon Haarfijn in Breda, verhuist later dit jaar naar een nieuw pand in de Wilhelminastraat. Dat was niet bepaald ‘instapklaar’.