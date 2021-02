Kappers volop in voorbereiding: ‘Er zit drie meter tussen de stoelen’

Video De Rooij na vierde NAC-zege op rij: ‘Natuurlijk blijven wij geloven in directe promotie’

19 februari Voor de eerste keer in zijn profcarrière vond Kaj de Rooij twee keer het net in één wedstrijd. Toch dreigde het niet voldoende te zijn voor NAC in Dordrecht. ,,Het was nog even billen knijpen. Gelukkig schiet Lewis (Fiorini, red.) 'm aardig binnen en pakken we nog drie punten.”