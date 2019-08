Kappen is kwestie van veel wikken en wegen in het Liesbos in Breda

Keurmerk garandeert dat Bredase taxichauf­feurs de weg weten en beleefd zijn

11:04 BREDA -Wie vanaf zondag een taxi neemt op de standplaatsen bij de Oude Vest of Nieuwe Prinsenkade kan er in principe van verzekerd zijn dat de chauffeur de weg weet in Breda, geen korte ritten weigert en zich beleefd opstelt. Op 1 september moet immers elke chauffeur die vanaf een standplaats (ook bij het station) klanten meeneemt over een taxikeurmerk beschikken.