Kans op doorgaan Zunderts Bloemencorso toegenomen, maandag valt besluit

Dat stelt Lennart Schrauwen van de Stichting Bloemencorso Zundert. De stichting hakt samen met de buurtschappen komende maandag vrijwel zeker de knoop door. Maar nu het kabinet vergaande versoepelingen heeft aangekondigd, lijkt een corso dit jaar aanstaande.

Schrauwen is nog enigszins terughoudend, maar zegt positief te zijn gestemd. ,,Al liggen er nog steeds twee opties: of er komt een redelijk normaal corso of we komen met een alternatief, op een gesloten terrein.”

De stichting heeft het nemen van een besluit bewust zo lang mogelijk uitgesteld. Schrauwen: ,,Je ziet dat andere organisaties al eerder een streep door hun evenement hebben gezet. Ik ben blij dat wij dat niet hebben gedaan.”

Toegangstesten

Premier Rutte en minister De Jonge zeiden vrijdagavond dat er vanaf 30 juni onder meer evenementen mogen plaatsvinden, waarbij sneltests worden ingezet

Hoe een ander in Zundert wordt geregeld, mocht het corso daadwerkelijk doorgaan, kan Schrauwen nu nog niet zeggen. ,,We snappen ook wel dat aan het doorgaan van een evenement als het corso allerlei voorwaarden zijn verbonden. Mogelijk met minder publiek. Maar ons parcours bevindt zich natuurlijk niet tussen vier muren, waar je makkelijk bij de toegang kunt controleren of iemand wel of niet is getest. Dat gaat bij ons niet, of je moet het hele dorp leegvegen. Dus hoe dat precies geregeld gaat worden, daar heb ik nog geen idee over.”

Niet uitstellen

Hoe dan ook, er zal snel een besluit over het wel of niet doorgaan van het bloemencorso vallen, zegt Schrauwen. ,,Ik ga uit van maandag. We kunnen ook niet langer wachten. De wagens moeten worden gebouwd en we moeten natuurlijk een heel evenement organiseren. Daar komt enorm veel bij kijken en dan kunnen we een beslissing niet nog eens weken uitstellen.”

Vorig jaar werd een streep door het belangrijkste evenement van het dorp gezet. ,,Maar Zundert kan niet nog een jaar zonder het corso", stelt Schrauwen vast.