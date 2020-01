Kans dat hotel aan Seminarieweg Breda er ook echt komt weer iets kleiner

Drie mannen aangehou­den na woningin­braak in Breda

10:58 BREDA - Drie mannen van 26, 35 en 36 jaar, hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken in een woning aan de Mgr. Hopmansstraat in Breda. Het drietal reed na de inbraak weg in een auto, maar werd uiteindelijk aangehouden door de politie.