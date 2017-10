Kan Zundert uilen gaan verbieden?

ZUNDERT Is het mogelijk om in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, een regel op te nemen die het verbiedt om wilde dieren als roofvogels, te gebruiken voor amusement? Die vraag stelde Ine Timmers van Dorpsbelangen Zundert dinsdag tijdens de politieke Rondevergadering.

De vraag kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Bij de braderie tijdens het corso, was een uilenshow aanwezig. Bezoekers konden met dit dier op de foto. In een brief aan de gemeente was daar vanuit een burger over geklaagd. En ook Timmers merkte op dat ze er moeilijkheden mee had dat een roofvogel, in dit geval een nachtdier als een uil, voor zoiets werd gebruikt.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff vond het een lastige kwestie, antwoordde ze. Want hoe neem je zo'n verbod op in de APV? Zou dan alles onmogelijk worden? Dus ook een circus dat dieren gebruikt? En, zo voegde Ellie Kools van Ondernemend Platteland er aan toe: ,,Hoe zit het dan met de Boerendag in Rijsbergen?"Mogen daar dan geen schapen en koeien meer worden getoond?