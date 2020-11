Kan de Oosterhoutseweg in Teteringen een nieuwe woonwijk aan?

Donorbrief voor 66.500 Bredanaars. Wie geen keuze maakt, wordt automa­tisch donor

5 november BREDA - Ongeveer 66.500 Bredanaars ontvangen binnen twee weken een brief van het Donorregister. Met de invoering van de nieuwe donorwet moet iedereen vanaf 18 jaar de keuze maken of hij of zij donor wil zijn of niet.