Kamers in Breda zijn volgens GroenLinks veel te duur

Kookboek vol weemoed als lesje Nederland­se taal: ‘Een snufje zout? Hoeveel is dat?’

26 oktober BREDA - Als Sherida (60) met haar lepel door de rode bonensoep roert, is ze weer even kind in Curaçao. Ze ziet haar moeder, gebogen over een grote pan, voelt de oude vreugde. ,,Ik werd zo blij van die soep", zegt ze. ,,Ik at hem wel drie keer per dag.”