Kamernood duurt nooit lang in Breda

Voor eerstejaars Tess Boogers was het vinden van woonruimte bijna even makkelijk als het kopen van een zak brood. “Ik had binnen twee weken een kamer en heb er maar eentje bekeken.” Wel moest Tess de volgende dag meteen beslissen of ze de kamer wel of niet wilde hebben, ze huurt deze op de particuliere markt. Inmiddels huurt ze een particuliere woning die ze deelt met twee medestudenten. Bij het tekenen van de huurovereenkomst leerde Tess overigens meteen een eerste wijze les als zelfstandige volwassene: voor niks gaat de zon op. “Ik moest ineens 150 euro bemiddelingskosten betalen. Ik had de kleine letters niet goed gelezen.”