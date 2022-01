Kachel aan, maar de ramen open: 1,5 miljoen euro om 10 Bredase scholen beter te ventileren

Eén dag welkom in de horeca: ‘We pikken het niet langer’

BREDA - De animo voor de protestactie waarbij horecazaken ondanks de lockdownregels zaterdag toch opengaan, is enorm groot. In vrijwel alle West-Brabantse plaatsen zijn mensen voor één dag welkom in de cafés en restaurants. Gemeentes geven toestemming.

14 januari