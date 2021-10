Kabels kunnen onder de grond in Haagse Beemden en de Hoge Vucht, maar eindmasten komen er niet

Armoede­hulp Quiet slaat vleugels uit naar Breda

4 oktober BREDA/TILBURG - De armoede-ondersteuning Quiet Community verspreidt zich als een olievlek over Nederland. Er zijn inmiddels lokale gemeenschappen in tien steden in vooral Zuid-Nederland. Er komen er binnenkort vier bij in Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Breda.