Kaart van Belcrum door kinderogen

BREDA - Een 'schatkaart' van je eigen wijk, met daarop alles wat er voor kinderen te beleven is. Hoe cool is dat! De Belcrum heeft er nu een, en hij werd woensdagmiddag gepresenteerd op basisschool De Spoorzoeker in Breda.

Wethouder Patrick van Lunteren (Jeugd) nam de eerste in ontvangst. Een flinke delegatie van de Spoorzoeker offerde een deel van hun vrije middag op om bij de presentatie aanwezig te zijn. De grote kaart, ook wel KinderBelevingskaart genoemd, is gemaakt door vormgeefster Marieke van Doorn uit Arnhem maakte de kaart, na vele gesprekken met Belcrumbewoners van alle leeftijden. Het resultaat is een kleurrijke topografische kaart van de populaire Bredase wijk, vol met verwijzingen naar het verleden. Onder de noemer 'Oma vertelt' is er aandacht voor het verre verleden met het Speelhuis van de Oranjes, maar ook de recentere geschiedenis met de Christus Koningkerk, het slachthuis en de fabrieken krijgt een plek. Maar omdat de kaart vooral voor kinderen bedoeld is, gaat de meeste aandacht toch uit naar speelplekken in alle soorten. En uiteraard waar je lekkere dingen kunt eten en drinken.

Volgens Inge Wolters van de gemeente Breda is de kaart een mooie manier om kinderen bij hun wijk te betrekken. "Marieke van Doorn had al een dergelijke kaart van Arnhem gemaakt, maar die was vooral gericht op volwassenen. Voor deze kaart is ze vooral met kinderen gaan wandelen in de buurt, vanaf afgelopen zomervakantie." Het resultaat mag er zijn. De grote, kleurrijke kaart geeft werkelijk alle 'geheimen' van de wijk prijs. Aan de gebruikte afbeeldingen is goed te zien dat met name de input van kinderen van belang was bij het ontwerp. Aan koeien en kabouters geen gebrek. De gemeente ziet in de kaart een belangrijk voorbeeld van hoe kinderen bij de wijk en gemeentelijk beleid worden betrokken. Ze mochten aangeven wat ze leuk vinden in de wijk, waar ze trots op zijn en wat ze nog missen. Van die laatste categorie was bij een eerste aanblik van de kaart overigens niets terug te vinden, dus de Belcrumkids lijken erg tevreden met hun wijk.