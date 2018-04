Kaan S. (26) uit Breda niet ingeschreven in woning waar hij werd doodgeschoten

Jongste raadslid Van Drunen (24) frac­tie­voor­zit­ter PvdA Breda

11:44 BREDA - De fractie van de PvdA Breda heeft de 24-jarige Arjen van Drunen gekozen als fractievoorzitter. Van Drunen, het jongste gemeenteraadslid in Breda, was campagneleider bij de verkiezingen. In het dagelijks leven is hij communicatieadviseur.