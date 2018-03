K3 met twee extra shows naar Breepark

Agressie blijft probleem op de bus, ook in West-Brabant

9:55 OOSTERHOUT - Buschauffeurs voelen zich niet altijd veilig in de bus. Sinds de invoering van het cashloos betalen in 2017 is het aantal strafrechtelijke incidenten afgenomen, maar agressie blijft een probleem. Statenlid Sjo Smeets heeft aan de bel getrokken bij de provincie. Volgens Arriva is de veiligheid wel goed geregeld.