K’NEX-opa Anton (78) krijgt nieuw reuzenrad van presentatrice Sylvana na diefstal van levenswerk

Bestolen K’NEX-opa Anton krijgt volop steun, Daan (29) start crowdfun­ding: ‘Zo zielig, ik wil hem helpen’

13 januari BREDA - Conny en Anton van der List uit Breda begrijpen er niets van: wie heeft afgelopen weekend hun twee meter hoge schaalmodel van een draaiend reuzenrad meegenomen? Wie kreeg het voor elkaar het levenswerk van Anton, gemaakt van 10.000 stukjes K’NEX-speelgoed, twee verdiepingen naar beneden te tillen en vervolgens het appartementencomplex aan de Doenradestraat uit te dragen? Terwijl er gezocht wordt naar het rad én de dader, hoopt Daan Jongen (29) de pijn van het echtpaar te kunnen verzachten. Hij is een crowdfunding gestart. ,,We zijn overdonderd", zegt Conny in een reactie.