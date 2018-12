Juzt en Amarant willen krachten bundelen

BREDA - Juzt en Amarant Groep onderzoeken of ze de krachten op terrein van jeugdhulpverlening in West-Brabant kunnen bundelen.

Juzt biedt jeugd- en opvoedhulp en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Amarant (onderdeel van Amarant Groep) ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk en dagbesteding.

Uitdagingen

Door een ‘structurele en niet-vrijblijvende samenwerking’ hopen ze toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen. Zoals de tariefskortingen vanuit gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg. Daardoor raakten in het hele land instellingen in financiële problemen en ontstonden personeelstekorten.

Volledig scherm - © Logo Amarant Groep

Juzt en Amarant hopen synergievoordelen te behalen met name op terrein van jongeren die in een instelling wonen. ,,Wij hebben veel ervaring opgedaan met volwassenen met verstandelijke beperking die wij ambulant zijn gaan behandelen", zegt Ronald Helder, bestuursvoorzitter van Amarant. ,,We onderzoeken of we die kennis en ervaring met volwassenen zouden kunnen toepassen voor de complexere jeugdzorg. Door zorg aan huis te verlenen kun je goedkoper werken.”

Quote Door zorg aan huis te verlenen, kun je kosten besparen. Ronald Helder, Bestuursvoorzitter Amarant Groep

Welke vorm de samenwerking krijgt, is onderwerp van studie. Een fusie tussen Juzt en de jeugddivisie van Amarant is een mogelijke uitkomst, zegt Jos van Nunen, bestuursvoorzitter van Juzt. ,,Ik verwacht dat we in mei een beslissing nemen of we de samenwerking doorzetten. Eerst kan iedereen erover meepraten, zowel medewerkers als gemeenten.”

Volledig scherm Jos van Nunen, voorzitter Raad van Bestuur Juzt © BN DeStem

Juzt heeft zo'n 2.800 cliënten in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. De jeugddivisie van Amarant telt ‘ettelijke honderden cliënten’ in de regio's Breda en Tilburg. ,,Qua omzet liggen we niet zo ver uit elkaar", zegt Amarant-topman Helder. ,,Juzt heeft een omzet van 47 miljoen, wij voor onze jeugdtak 29 miljoen, op een totale omzet van 300 miljoen.”

De instellingen tekenden maandag een intentieverklaring om het verkennend onderzoek te beginnen naar samenwerking.