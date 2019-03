Juwelier Pertijs vaker overvallen: in 1999 sloegen gewapende mannen vitrines stuk en stalen ze voor tienduizenden guldens

Video Geschoten bij overval in juwelier House of Pertijs in Breda: beveiliger gewond, vluchtauto aangetrof­fen

13:14 BREDA - Bij de overval op juwelierszaak House of Pertijs aan de Parkstraat in Breda is woensdag één of meerdere keren geschoten met een vuurwapen. De vier overvallers raakten na het lossen van het schot in gevecht met een beveiliger. Die is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Op het moment van de overval waren er diverse mensen in de zaak aanwezig, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover deze krant.