Justitie wil dader maïsmoord in Chaam voor 5 jaar terug de bak in

BREDA - Rijenaar Freddy T. (37) moet terug de cel in voor de zogenoemde maïsmoord uit 2006 in Chaam. Dat zei officier van justitie Sanne Nicolaes dinsdag in de rechtbank in Breda. Omdat hij vorig jaar betrokken zou zijn bij een enorm drugslab in Rijen, zou hij de vijf jaar die hij vervroegd vrij kwam alsnog moeten uitzitten.

Quote Hij legde haar in een maisveld en is een mes gaan halen. Daarmee sneed hij haar keel door Freddy T. werd in 2009 tot zestien jaar cel veroordeeld. Hij zat sinds 2006 vast en kwam in mei 2017 vrij, toen hij tweederde van die straf had uitgezeten. In december werd hij gepakt, omdat hij een drugslab zou hebben aan de Vincent van Goghstraat in Rijen. Dat was een enorm lab, er werden duizenden liters chemische grondstoffen gevonden. Ook lagen er vuurwapens.

Mes

Freddy T. was verantwoordelijk voor de dood van de Vlaamse Marita Schoenmakers (51) uit Turnhout. De twee kenden elkaar uit het Hells Angelscafé De Pitstop in Turnhout. T. was daar barman. Toen hij Schoenmakers een lift terug naar Nederland gaf, kregen ze in de auto ruzie. Daarbij heeft hij haar verwond. Hij legde haar daarop in een maïsveld bij Chaam en is een mes gaan halen. Daarmee sneed hij haar keel door.

Vader

Of T. ook daadwerkelijk nog de 1947 dagen zal moeten uitzitten, bepaalt de rechtbank pas bij de uitspraak over het drugslab. Dat kan nog maanden op zich laten wachten. De rechtbank kan na een veroordeling voor de drugs ook bepalen dat T. slechts een deel van die vijf jaar moet uitzitten. Overigens is ook de vader van T. verdachte in de drugslabzaak.

Moord

Freddy T. heeft altijd ontkend dat hij de moord heeft gepleegd. In hoger beroep verklaarde hij, net als bij de rechtbank, dat zijn toenmalige vriendin José van E. het slachtoffer moet hebben vermoord. Zij was ook verdachte in deze zaak, maar is door de rechtbank vrijgesproken.

Wisselende verklaringen