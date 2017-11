Justitie vervolgt 85-jarige man uit Bavel voor doodrijden vrouw (73) in Ulvenhout

Irritatie over 'bier­vilt­jes­mo­ties' in Bredase gemeenteraad

15:07 BREDA - Volgens gemeenteraadslid Cees van der Horst van BOB is het 'een hele prestatie om zestig jaar getrouwd te zijn'. En daarom diende hij donderdagavond bij de behandeling van de Bredase begroting voor 2018 een motie in om jaarlijks een uitgebreide lunch of diner te organiseren voor lang gehuwden.