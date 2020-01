Justitie jaagt op opdrachtgevers anti-Depla actie

Breda krijgt groen licht voor voorkeurs­recht Bavel: ‘Bezwaren omwonenden zijn normaal’

18:00 BREDA/BAVEL - Het is een ‘zwaar wapen’, maar toch krijgen burgemeester en wethouders van Breda het groene licht van de gemeenteraad om het voorkeursrecht te vestigen op een stuk grond tussen Bavel en snelweg A27. Wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) laat weten dat ‘het best mogelijk is dat we het voorkeursrecht ook in het binnenstedelijke gebied gaan inzetten’.