Just Wellness had geen schijn van kans: aangifte van fraude bij failliete ‘ontharingsfabriek’

Overge­wicht nog nadrukke­lij­ker op de kaart, ook door corona: ‘Het is een sluimerend gevaar’

21 januari BREDA - Breda trekt alles uit de kast in de strijd tegen overgewicht. In evenementenhal Breepark hebben donderdagmiddag 32 partijen uit de stad de handtekening gezet onder een akkoord voor meer gezondheid en beweging, in de strijd tegen overgewicht. Dat gebeurde met een drive thru: vanuit de auto, coronaproof. Een hoogtepunt, maar volgens wethouder Miriam Haagh (PvdA, gezondheid) ook pas het begin.