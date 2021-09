Jury ziet Corso Zundert van hoog niveau, maar blijft eerlijk: ‘Bloemen verven, dat schuurt’

ZUNDERT - Dahlia's groen en blauw verven, is dat een goed idee? Ja, de wagens van het Corso Zundert kunnen op die manier putten uit een breder palet dan enkel de natuurlijke bloemkleuren. Maar het ‘schuurt’ ook, zo laat de jury weten weten. In het nu geopenbaarde juryrapport staat het kleuren van de bloemen omschreven als een van de twistpunten.

De uitslag van het bloemencorso was natuurlijk al bekend. In het jaarlijkse juryrapport kunnen buurtschappen teruglezen waaróm hun wagen eindigde op die plek is geëindigd.

De jury spreekt haar waardering uit voor het hoge niveau dat in dit coronajaar is behaald. Een jaar waarin een staande tentoonstelling de optocht door het dorp verving. Tegelijkertijd is de jury onverbiddelijk eerlijk. ,,In de teksten lees je daarom geen clichébeleefdheden’, in eigen woorden van de jury. Het doel is ‘de ontwerpers/deelnemers te wijzen op wat er naar ons idee beter kan.”

Olympische gedachte

Dat is een schrale troost voor de buurtschap Laarheide, als laatste eindigend met de hartjeswagen Corso gaat nooit uit ons hart. ,,In dit olympisch jaar lijkt het of de creatie is gebouwd vanuit de olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen”, aldus de jury.

Volledig scherm Murica, f*ck yeah van Klein Zundert, de winnaar van het Corso Zundert 2021 © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Vreemde Vogels, winnaar van de publieksprijs, eindigde bij de vakjury op een achtste plaats. De abstract vormgegeven, kleurrijke vogels van buurtschap ’t Kapelleke zijn uitvergrotingen van de kunstwerken van de Amsterdamse kunstenares Jacqueline Schäfer. De jury is hierover verdeeld. Volgens sommige juryleden is dit geen probleem, anderen menen dat dit afbreuk doet aan de originaliteit van de corsowagen.

De geverfde dahlia’s in deze wagen zijn eveneens een discussiepunt. Zo is ook elders al te lezen in het rapport. Enerzijds vergroot dit het kleurenpalet, anderzijds ‘schuurt’ dit volgens sommige juryleden.

Eerlijke, ongegeneerde weergave

Over het ontwerp van de winnende wagen Murica, f*ck yeah, van Klein Zundert ontstond bij de eerste presentatie enige controverse. De beeltenis zou stereotype zijn en mensen uit de VS tegen de borst kunnen stuiten. Soortgelijke kritiek is niet voortgekomen uit de hoek van de juryleden. ,,Dit is een eerlijke, ongegeneerde weergave van een type in Amerika.” Een pluim was er bij deze wagen voor het gebruik van een met dahlia’s bekleed doek als vlag.

Op woensdag 6 oktober gaat de jury met de ontwerpers in gesprek tijdens een jaarlijkse ontmoeting.