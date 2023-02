Zundert wordt beetje meer Van Gogh, Et­ten-Leur een beetje minder: ‘Voor toeristen zal het niet veel uitmaken’

ZUNDERT/ETTEN-LEUR - Drie landgoederen in de gemeente Zundert krijgen de status Van Gogh-monument, maar het Zundertse raadhuis raakt die status juist kwijt, net als het kostershuis in Etten-Leur. ,,Het zijn niet de originele gebouwen", verklaart Ron Dirven, directeur-conservator van het Vincent van GoghHuis in Zundert.