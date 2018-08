'Junior directeur' gezocht om Breda te promoten

Het zijn enkele taken die de junior directeur van Citymarketing Breda gaat krijgen. Deze week is de vacature uitgegaan voor deze nieuwe functie. Junior is in dit geval ook echt junior, want de kandidaat moet tussen de veertien en achttien jaar zijn.

Zijn of haar werk is vooral gericht op kinderen en jongeren. Dat werk wordt gedaan na schooltijd op kantoor van Citymarketing, thuis of ergens in de stad. De junior directeur maakt deel uit van het CM-team en krijgt een vergoeding voor het werk.

Behalve de leeftijdseisen wordt van kandidaten onder andere verwacht dat ze leergierig, creatief, verbaal sterk en positief zijn, dat ze geïnteresseerd zijn in de historie van de stad en dat ze in Breda of omgeving wonen.

Voor de sollicitatieprocedure is een commissie samengesteld. Kandidaten die in de tweede ronde terechtkomen wordt gevraagd een stadstour op te stellen en een plan te maken om Breda via social media op de kaart te zetten. Voor de laatste twee overgebleven kandidaten bestaat de eindopdracht uit een presentatie die samen met een professionele mediatrainer wordt gemaakt.