Jump up, jump up! Everlast staat zaterdag op Breda Barst

BREDA - Tussen alle opkomende acts op Breda Barst staat één Amerikaan met een wereldhit achter zijn naam: Everlast. Zijn hiphopklassieker ‘Jump Around’ meezingen kunnen we allemaal, maar wie is deze inmiddels 49-jarige provocateur?

Everlast is de artiestennaam waaronder de Iers-Amerikaanse Erik Schrody sinds 1990 soloalbums uitbrengt. Zijn echte naam zal de meeste bezoekers van het tweedaagse festival in het Valkenbergpark evenmin iets zeggen. Toch is de kans groot dat iedereen sinds 1992 al eens met een brede glimlach heeft staan springen op de door hem geschreven hit Jump Around. Schrody was toen rapper van het hiphopcollectief House Of Pain uit New York.

Die debuutsingle werd wat je noemt een wereldhit. Mede dankzij de vele samples die Schrody daar instopte, variërend van Bob & Earle (het beroemde intro is dat van Harlem Shuffle uit 1963), Chubby Checker, Prince, tot Junior Walker (die op een fluitketel lijkende krijsen komen uit Shoot Your Shot).

Als soloartiest tapt hij echter uit een heel ander vaatje. In de rapper blijkt ook een prima singer-songwriter schuil te gaan, die in akoestisch vormgegeven liedjes knappe staaltjes crossover tussen blues, rock, pop en hiphop laat horen.

Erik Schrody bezit een mooie, donkerbruine, met de jaren steeds meer krakende stem. In vooruitgesnelde tracks van zijn dit jaar te verschijnen nieuwe album lijken zijn vocalen zelfs op die van wijlen Wolfman Jack, de Amerikaanse DJ die praatte alsof hij met een hete aardappel in zijn keel zat. Misschien ligt de oorzaak bij Schrody in sloffen zware shag en de nodige flessen whisky, het komt zijn gerijptere vocalen alleen maar ten goede.

Bovendien schrijft de man al jaren scherpe teksten waarin hij niet schroomt zijn ongezouten mening te geven over de pers of politici die net doen alsof ze een vriend zijn van het volk, maaralleen voor hun eigen hachje opkomen.

Pitcher

Hoewel hij deze eeuw al aan zijn zesde album toe is, stamt zijn beste, en meest bekende soloalbum uit 1998: Whitey Ford Sings The Blues, verschenen na zijn herstel van een hartaanval. Net als op de latere albums Love, War and the Ghost of Whitey Ford (2008) en Whitey Ford's House Of Pain (2018) associeert hij zich daarop met Edward Charles ‘Whitey’ Ford, een legendarische baseballpitcher van de New York Yankees.

Het blijkt voor de man een uitstekend kapstok om zijn eigen liedjes aan op te hangen. Waar dat in 1998 nog goed was voor een albumverkoop van 3 miljoen exemplaren, daar ging het daarna bergafwaarts met de carrière.

De pers in Amerika smult doorgaans meer van de ruzie die Schrody al dissend uitvecht met Eminen dan van de kwaliteit van zijn albums. Het meest bijzondere nummer van zijn album uit 2008 is bovendien een cover van Johnny Cash: Folsom Prison Blues, inclusief die overbekende krijssample uit Jump Around, trouwens.

Een aan zijn aangepaste versie van die hit van House Of Pain steekt hij de laatste jaren weer frequenter in zijn setlist. Benieuwd of hij het publiek van Breda Barst er ook op trakteert.