Jumbo streeft in Breda naar boodschappen nóg sneller in huis

De nieuwe vestiging aan de Neerloopweg in Breda-West is goed voor zo’n 150 arbeidsplaatsen, telt 900 m2 werkvloer en circa 2500 m2 buitenterrein.

Deze hub levert aan heel West-Brabant, van ten westen van de A27 tot aan de grens met Zeeland. Klanten kunnen online bestelde boodschappen de volgende dag laten thuisbezorgen of ophalen op een van de oppikplaatsen.

Drechtsteden

Na de zomer worden ook de klanten in de Drechtsteden bediend vanuit Breda. Het is de vijfde centrale thuisbezorglocatie van deze keten in ons land, na de eerdere opening van vestigingen in Den Bosch, Middelburg, Utrecht en Amsterdam.

Minder kilometers

De boodschappen werden voorheen bezorgd vanuit diverse Jumbo winkels. Door de grote groei van de online bestellingen liepen zij echter tegen de grenzen van hun bezorgcapaciteit aan. Door de nieuwe hub kunnen nog meer klanten bediend worden. Ook krijgen zij de keuze uit meer bezorgmomenten. ,,Met een centrale thuisbezorglocatie is de capaciteit beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Hierdoor worden minder kilometers gemaakt”, aldus een woordvoerder van het hoofdkantoor in Veghel.

Opening paar weken vervroegd

Die groei stamt overigens al van vóór de coronacrisis. ,,Thuisbezorging is bij Jumbo al sinds de start een groot succes en het groeit hard. Sinds de lockdown zien we een sterke toename van de vraag. De opening van de hub in Breda zat al in de pijplijn, maar hebben we wel enkele weken vervroegd om in deze situatie al zoveel mogelijk klanten de mogelijkheid te bieden om de boodschappen te laten thuisbezorgen.”

Om hoeveel klanten het dagelijks gaat, maakt het bedrijf niet bekend. ,,Zoals gebruikelijk delen wij geen aantallen of cijfers. Wat ik wel kan meegeven, is dat alle bestellingen uit deze regio die eerder via de winkels werden geleverd nu via deze hub lopen en dat er zeker ruimte is voor groei.”