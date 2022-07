Jumbo in Teteringen vier dagen dicht in voorbereiding op nieuwbouw Scheperij

De hobbykamer van... Draaior­gels van Gino (38) zijn kamervul­lend: geen hobbykamer maar een hobbyhal

De hobbykamer van Gino Mutsters (38) uit Zundert is geen hobbykamer meer te noemen. Het is een hobbyhal. En eigenlijk zijn het er twee aan elkaar geschakeld. Dat is niet vreemd, aangezien de passie van Mutsters bij het orgel ligt.

5 juli