Jumbo Foodmarkt Breda mag drie dagen lang 24 uur open voor kerstinkopen

update Arrestatie­team valt nieuw Bredaas restaurant binnen in onderzoek meth-lab: ‘Als dit mijn zaak maar geen slechte naam geeft’

16 december BREDA - Een arrestatieteam van de politie is dinsdagmiddag het nieuwe restaurant Villa Panda binnengevallen aan de Roskam in Breda. Daar werd een 28-jarige man uit Oosterhout aangehouden in een onderzoek naar een crystal meth-lab. De verdachte is niet de eigenaar van het nieuwe restaurant, laat een woordvoerder van de politie weten. Want die heeft niks met de zaak te maken.