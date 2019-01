Jumbo en Aldi aan Belcrumweg: niet-klanten betalen 25 euro parkeergeld

BREDA - De slagbomen staan open. Nog wel. Maar het zal niet lang meer duren of de Jumbo en Aldi aan de Belcrumweg in Breda gaan over op een stevig parkeerregime. De supers zijn het parkeervolk dat niet in de winkel moet zijn meer dan zat.

De ingreep is typerend voor het parkeergedoe waar de knusse jaren dertig wijk Belcrum al zo lang mee worstelt. De nieuwbouw van het station, het gerechtsgebouw en appartementencomplexen rukt op. Het blik overwoekert de gezellige buurt die niet zo lang geleden nog hoog genoteerd stond op een landelijke lijst met favoriete woonplekken.

Uitrijmunt

En nog steeds is Belcrum (3600 bewoners) booming. De supermarkten ondervinden het aan de poort: bezoekers van de hoog boven de wijk uittorende rechtbank mogen hun auto er graag neerzetten en ook ander volk dat in de wijk moet zijn. De maatregel: klanten kunnen straks in de winkel een uitrijmunt halen vanaf tien euro besteding, niet-klanten moeten liefst 25 euro lappen voor een uitrijmunt. Ter afschrikking. Wanneer het regime ingaat? De bedrijfsleiders doen er het zwijgen toe, een zegsvrouw van de Jumbo is bezig het uit te zoeken.

Geweldig

,,Heel prettig”, reageert Gerard van Rooij (66) uit Breda die net de ‘schapjes’ heeft ingeladen. ,,Ik zou het geweldig vinden, die parkeerregel. Het wil hier vaak vol staan, vooral met mensen die op de rechtbank moeten zijn. Vroeger was het al betaald parkeren, maar toen hebben ze de slagboom vernield. Ik hoop niet dat dat weer gebeurt.”

Wijkraadvoorzitter Niels Tiekstra (33) vecht al jaren tegen de oplopende parkeerdruk in de Belcrum. Voor de komst van de rechtbank was er de nieuwbouw van Breda Vooruit (200 appartementen en een strook huizen) aan de nieuwe Stationslaan, pal aan de wijk. Met een parkeernorm van 1 auto per woning liep het vast. ,,Een krappe parkeernorm tegen meer mobiliteit, prima. Maar regel het dan goed, de wijk werd hier de dupe van.”

Roerige periode

Wijkbewoners gingen soms rollebollend over straat voor een plekje voor de deur. ,,We hebben een roerige periode achter de rug. We hopen dat die nu afgesloten kan worden”, zegt hij over het gereguleerd parkeren dat vanaf 1 maart voor de gehele wijk geldt.

Ingrijpend? ,,Voor een wijk zo dicht bij het station en het centrum is gratis parkeren niet meer mogelijk. Dat besef is er wel.” Wijkbewoners betalen 48 euro voor een parkeervergunning, 96 euro voor een tweede auto. Er is een twintigtal parkeerautomaten geplaatst: 1.40 euro per uur, maximale tijd drie uur. Of het gaat werken? De gemeente in een wijkbrief: ,,De ontwikkeling van het parkeren in en om de Belcrum wordt nauwgezet gevolgd.”

Volledig scherm Wijkraadvoorzitter Niels Tiekstra bij een van de pas geplaatste parkeermeters in Belcrum. © Palko Peeters

Dan gaat het om monitoren van effecten, tellingen en overleg aan een ‘parkeertafel’. Tiekstra: ,,De communicatie is wel verbeterd, de gemeente is wat dat betreft door schade en schande wijs geworden.” Maar het blijft in de sfeer van noodverbanden leggen, vindt hij. Zo wordt een groenstrook aan de Spoorstraat (centrumkant) tijdelijk ingericht tot parkeerplaats voor bezoekers van Breda Vooruit (1 juni). En nieuwkomers kunnen hun tweede auto parkeren in De Prins (85 euro per maand).

Bouwplannen

Tiekstra: ,,De Prins ligt hier een behoorlijk stuk vandaan. Of dat gaat werken, ik moet het nog zien.” En er staat meer op de rol aan de Stationslaan: Drie Hoefijzers Noord (270), Thes (115, AH), 5Tracks (150 appartementen en hotel). ,,We hopen op extra parkeerruimte in 5Tracks, ook voor bezoekers van de rechtbank.” De gemeente meldt dat de parkeergarage van 5Tracks ‘openbaar’ wordt. ,,We gaan er niet vanuit dat met dit project de parkeerdruk in Belcrum zal toenemen.”